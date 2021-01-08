Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Российская лыжница Наталья Непряева заняла первое место в масс-старта классическим стилем на 10 км на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
25-летняя спортсменка прошла всю дистанцию за 30 минут 35,5 секунды. На второй строчке оказалась немка Катарина Хенниг, отставшая на 2,4 cекунды. Тройку лучших замкнула представительница Швеции Эбба Андерссон (+4,1).
Отметим, что в итоговую десятку попали еще три россиянки – Алиса Жамбалова, показавшая седьмой результат (+13,7), Юлия Ступак (8-я, +15,1) и Яна Кирпиченко (10-я, +27,3).
источник: «Советский спорт»