Наталья Непряева: Я работала по самочувствию по ходу всей гонки и смотрела только на лидеров

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после своей победы в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Напомним, что 24-летняя спортсменка прошла всю дистанцию за 30 минут 35,5 секунды, опередив немку Катарину Хенниг, финишировавшую второй, на 2,4 секунды. Третье место заняла шведская лыжница Эбба Андерссон (+4,1).

– Работала по самочувствию по ходу гонки, смотрела только на лидеров. Конечно, с тренером перекинулись словами, что не нужно лезть, сражаться за эти абсолютно не нужные мне бонусы, потому что в общем зачете я далеко.

Конечно, тяжело осознавать, что ты опускаешься во второй эшелон. Но я рада, что смогла найти в себе силы, в первую очередь моральные, перебороть это самочувствие, потому что самое сложное – пережить психологическую сторону этого состояния, – цитирует Непряеву «Матч ТВ».

В общем зачете Непряева занимает восьмое место, уступая 2 минуты 19 секунд лидеру соревнований – Джессике Диггинс из США.