Алексей Петухов: Даже если бы норвежцы приехали на «Тур де Ски», Большунов все равно бы победил

Отметим, что ближайший преследователь 24-летнего россиянин в таблице – француз Морис Манифика – отстал от лидера на 3 минуты 23,9 секунды. Тройку лучших замкнул еще один представитель России – Денис Спицов (+3.36,7). В десятку лучших попали еще четыре российских лыжника – Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Евгений Белов и Андрей Мельниченко, занявшие места с четвертого по седьмое соотвественно.

– Можно говорить, что Большунов в текущем сезоне стал сильнее, несмотря на отсутствие норвежцев. Но, думаю, даже если бы они приехали на «Тур де Ски», Александр все равно выиграл бы с серьезным преимуществом – одну минуту он бы конкурентам привез.

На данный момент соревноваться с россиянином очень сложно любому спортсмену. Мы сами видели, что он на протяжении всех соревнований он держал скорость и выжимал результат по крупинкам, – цитирует Петухова RT.

Напомним, что сборная Норвегии пропустила «Тур де Ски» из-за риска заболеть коронавирусом.