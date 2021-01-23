Йохауг одержала победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, Непряева финишировала шестой

Норвежка Тереза Йохауг победила в скиатлоне на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Лахти (Финляндия).

32-летняя спортсменка показала результат 37 минут 45,1 секунды. Вторую строчку заняла ее соотечественница Хелен-Мари Фоссесхольм, отставание которой составило 28,1 cекунды. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Хейди Венг (+29,6).

Лучшей среди россиянок стала Наталья Непряева, показавшая шестой результат (+1.02,5).

Кубок мира

7-й этап. Лахти (Финляндия)

Женщины

Скиатлон

1. Тереза Йохауг – 37.45,1