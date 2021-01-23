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23 января 15:50

Наталья Непряева: Я хорошо себя чувствовала на классике, но конек дался мне очень тяжело

Российская лыжница Наталья Непряева оценила свое выступление в скиатлоне на седьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Отметим, что 25-летняя спортсменка финишировала на шестом месте, отстав от победительницы гонки – норвежки Терезы Йохауг – на 1 минуту 2,5 секунды.

– Хорошо себя чувствовала на классике. Но очень тяжело дался конек. После переодевания очень сильно дало по мышцам, я «словила» очень большой просвет. В общем, после такого перерыва я не скажу, что это прямо плохой результат. Он – неудовлетворительный, но, если честно, думала, что будет хуже, – сказал Непряева в интервью «Матч ТВ».

В общем зачете россиянка занимает шестое место, набрав 715 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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