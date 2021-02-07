Ретивых прокомментировал эпизод со своим падением во время командного спринта на этапе КМ

Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал о деталях столкновения с представителем Финляндии Вернери Сухоненом во время полуфинальной гонки в командном спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Отметим, что партнером 29-летнего спортсмена на соревнованиях стал Сергей Устюгов. Во время последнего круга россиянин столкнулся с финном. В конечном итоге Ретивых финишировал лишь на девятой строчке, а российская команда не отобралась в финал.

– У нас любовь с финской командой получается. Я иду в ближнем радиусе, справа только у меня билборды, слева идет финн и зачем еще меня срезать и просто нагло прыгать мне на лыжи? В итоге падение. Я ничего не мог сделать. Впереди меня шел человек. У финна была возможность просто идти по своей траектории. Не знаю, что он хотел этим сделать, – сказал Ретивых в эфире телеканала «Матч ТВ».