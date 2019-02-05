Дмитрий Логинов: Я самый молодой чемпион мира в истории, это просто невероятно

Сноуборд 05 февраля 2019 10:45 Источник: FIS Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 5 февраля, спортсмен из РФ стал лучшим на турнире в США.

Российский сноубордист Дмитрий Логинов поделился эмоциями после победы на чемпионате мира в параллельном гигантском слаломе.

«Не могу в это поверить. Я самый молодой чемпион мира в истории, это просто невероятно.

Много раз выступал в таких условиях, поэтому был готов к соревнованиям. Знал, что мне нужно добиться успеха в квалификации, и я смог это сделать. Теперь я чемпион мира», – цитирует Логинова официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе