Дмитрий Логинов: Я самый молодой чемпион мира в истории, это просто невероятно - Советский спорт
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Сноуборд05 февраля 2019 10:45Источник: FISАвтор: Гичунцев Артур

Дмитрий Логинов: Я самый молодой чемпион мира в истории, это просто невероятно

Сегодня, 5 февраля, спортсмен из РФ стал лучшим на турнире в США.

Российский сноубордист Дмитрий Логинов поделился эмоциями после победы на чемпионате мира в параллельном гигантском слаломе.

«Не могу в это поверить. Я самый молодой чемпион мира в истории, это просто невероятно.

Много раз выступал в таких условиях, поэтому был готов к соревнованиям. Знал, что мне нужно добиться успеха в квалификации, и я смог это сделать. Теперь я чемпион мира», – цитирует Логинова официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе

#логинов дмитрий
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