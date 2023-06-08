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«Не доставайся же ты никому!» Лучшую конькобежку страны убил ревнивый муж

Жизнь чемпионки оборвал удар ножом в сердце на глазах у матери и брата
«Не доставайся же ты никому!» Лучшую конькобежку страны убил ревнивый муж
08 июня 2023 12:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Из фондов музея "Динамо"

Она могла бы собрать уникальную коллекцию олимпийских наград. Но яркая внешность Инги Артамоновой и соответствующее внимание мужчин в итоге привели к тому, что одна из главных звёзд конькобежного спорта своего поколения так и не выступила на главных стартах четырёхлетия, а убил её муж, с которым она на тот момент собиралась разводиться. Артамоновой было всего 29 лет.

УДАЧНЫЙ ВЫБОР
Интересно, что спортивный путь Инга начинала в академической гребле. И добилась там серьёзных успехов. Первые победы пришли к Артамоновой в неполные четырнадцать лет, а через четыре года она уже мастер спорта и чемпионка СССР среди взрослых. Но в том же году девушка принимает неожиданное для всех окружающих решение — оставить греблю и серьёзно заняться конькобежным спортом. То, что на первый взгляд выглядело как юношеские метания, в итоге и сделало Артамонову знаменитой на весь мир. В 1957 году, меньше чем через три года после начала серьёзных тренировок, она становится абсолютной чемпионкой мира. 20 лет для таких регалий — возраст просто немыслимый. Зрители на трибунах в финской Иматре были просто поражены.

Источник фото: РИА Новости

ШВЕДСКИЙ ТУПИК
Через год Инга приезжает в Швецию защищать титул. И тут её жизнь делает по-настоящему крутой поворот. На Артамонову обращает внимание местный бизнесмен и сын миллионера по имени Бенгт. Почти сразу же между ними завязывается бурный роман. Это не помешало Инге привезти из Швеции золотую медаль, но по прибытии в Москву её ждал серьёзный разговор в КГБ из-за отлучек из расположения сборной в компании иностранца. Напрямую Артамонову решили не наказывать, но наблюдение за ней спортсменка ощущала на каждом шагу. Ей даже выделили квартиру в доме на 3-ей Фрунзенской улице, в котором жили сотрудники госбезопасности и несколько знаменитых спортсменов общества «Динамо». Отныне Артамонова постоянно должна была быть на виду. Квартиру ей приходилось делить с ещё одним конькобежцем — чемпионом СССР Геннадием Ворониным. На первый взгляд, между молодыми людьми было не так много общего. Но через год они поженились.

Источник фото: РИА Новости


ЖИЗНЬ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
Романтическая история в Швеции дорого обошлась Инге. Она выиграла ещё два чемпионата мира, но перед Олимпийскими играми дорога за рубеж для неё надёжно закрывалась. Поводы для этого придумывались разные. Отсутствие её в составе на Игры в Скво-Вэлли объясняли неподходящим для неё горным климатом, в Инсбрук её не пустили якобы из-за недолеченной язвы. Но главная причина была понятна без слов — власти не могли допустить даже теоретическую вероятность побега чемпионки во время главного старта четырёхлетия. К тому же, обострялись отношения с мужем. Геннадий откровенно завидовал спортивным успехам жены и буквально изводил её ревностью. Незадолго до наступления нового, 1966 года, терпение Инги лопнуло. Она ушла из дома под предлогом банкета для членов сборной и возвращаться не собиралась.

Источник фото: из фондов музея "Динамо"

НОЖ В СЕРДЦЕ
Геннадий встретил Новый год в одиночестве, после чего, придя в себя от бурных возлияний, помчался выяснять отношения. Воронин отправился домой к матери Инги, но не застал её там, зато нашёл записку, в котором жена сообщала ему, что собирается подать на развод. Через день он вернулся и потребовал возможности поговорить с ней один на один. Мать и брат чемпионки отказали ему, но Инга всё-таки вышла к нему. Это оказалось роковой ошибкой. Геннадий выхватил нож и ударил Ингу прямо в сердце. К приезду «скорой» Артамонова была ещё жива, но спасти её было уже невозможно. Приговор суда поразил всех — статью несколько раз переквалифицировали и в результате Воронин получил всего пять лет заключения, из которых отбыл в итоге лишь два. Дальше о нём известно только то, что он умер в мае 2004 года в возрасте 69 лет. А имя Инги Артамоновой навсегда осталось в истории мирового спорта.

источник: «Советский спорт»
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