Сезончик вместо сезона. В Голландии стартует чемпионат Европы

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Северсталь 1 Динамо Р 1 1.6 3.9 5.1
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Ак Барс 1 Авангард 1 1.95 3.8 3.3
КХЛ - регулярный чемпионат перерыв Динамо Мн 0 Автомобилист 0
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Динамо М 0 Торпедо 1
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Спартак 1 Йокерит 1
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 22:30 Унион 0 Байер 0
Италия - Серия А 22:45 Лацио 0 Рома 0 2.85 3.5 2.5
Франция - Лига 1 23:00 Монпелье 0 Монако 0 3.2 3.6 2.24
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Флайерз 0 Питтсбург Пингвинз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Торонто Мэйпл Лифс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Вашингтон Кэпиталз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Милуоки Бакс 0 Даллас Маверикс 0
Бразилия - Серия А 03:30 Палмейрас 0 Гремио 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Орландо Мэджик 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Кливленд Кавальерс 0 Нью-Йорк Никс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Мемфис Гриззлиз 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Чикаго Буллз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Колорадо Эвеланш 0 Сент-Луис Блюз 0
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Атланта Хоукс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Лос-Анджелес Клипперс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Лейкерс 0 Нью-Орлеан Пеликанс 0
Сезончик вместо сезона. В Голландии стартует чемпионат Европы
15 января 18:24
автор: Лев Тигай

Сезончик вместо сезона. В Голландии стартует чемпионат Европы

В эти выходные первенством континента в спринтерском и классическом многоборье открывается конькобежный сезон. Он продлится один месяц и целиком пройдет в Херенвене в режиме «пузыря».

А мы-то, грешным делом, уже подзабыли, что существует такой вид спорта. Спасти его от полной отмены всех международных соревнований могли только помешанные на коньках голландцы – и они его спасли. Пусть четыре выживших турнира трудно назвать полноценным сезоном, это, согласитесь, все равно лучше, чем ничего. Начиная с завтрашнего дня и до середины февраля на льду знаменитого катка «Тиалф» один за другим пройдут чемпионат Европы, два этапа Кубка мира и, наконец, мировое первенство на отдельных дистанциях – генеральная репетиция Олимпийских игр в Пекине, запланированных на февраль 2022 года.

Конькобежцы уже съехались в «пузырь» в Херенвене и прошли тестирование на Covid-19. К сожалению, от участия в ЧМ отказались японцы и весьма вероятно, что их примеру последует Китай. Зато все сильнейшие команды Старого Света – налицо. Включая, естественно, российскую.

КУЛИЖНИКОВ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

В составе нашей сборной есть кое-какие потери. Многократный чемпион мира Павел Кулижников в конце прошлого года переболел коронавирусом и еще не набрал боевую форму. Сейчас он находится с командой в «пузыре», на ЧЕ выступать не будет, но собирается выйти на дорожку, когда придет черед кубковых этапов. Еще две российских звезды - спринтер Руслан Мурашов и специалист по «полуторке» Денис Юсков – стартующий мини-сезон пропустят целиком. Первый – из-за недавней болезни (не Covid), второй – из-за травмы колена.

Как повелось с недавних пор, в нечетные годы ЧЕ посвящены многоборья. В его классической разновидности россияне в число лидеров не входят. Даже рекордсменка планеты на пяти километрах Наталья Воронина на последнем ЧМ была лишь 12-й – подняться выше ей не дают слабые результаты на коротких дистанциях.

А вот в многоборье спринтерском медали должны быть. У мужчин в отсутствие Мурашова с Кулижниковым наши надежды связаны с Виктором Муштаковым, бронзовым призером ЧМ-2019 на «пятисотке». Его основные конкуренты – голланцы Томас Крол, Хейн Оттерспеер и Кай Фербай, а также олимпийский чемпион из Норвегии Ховард Лоренцен.

В женском спринте на призовые места может претендовать любая из россиянок – хоть Ольга Фаткулина, хоть Ангелина Голикова, хоть Дарья Качанова. На прошлогоднем чемпионате мира Фаткулина с Голиковой стали третьей и четвертой соответственно, уступив только японкам, а у Качановой есть серебро предыдущего спринтерского ЧЕ, добытое в 2019-м. В Херенвене помимо хозяек катка Ютты Леердам и Йорин Тер Морс нашему трио стоит опасаться австрийки Ванессы Херцог.

ИЗ ГОСТИНИЦЫ – НИ НОГОЙ

Сборная Голландии выступит на чемпионате Европы без своих самых титулованных многоборцев - Свена Крамера и Ирэн Вюст. Вирус тут ни при чем: оба просто не прошли отбор в команду, ведь конкуренция среди конькобежцев в этой стране – сумасшедшая.

В «пузыре» при «Тиалфе» установлены предельно жесткие правила. Из отеля можно выходить только ради поездки на каток. Любые прогулки запрещены и даже для проведения тренировки на открытом воздухе (например, беговой) нужно запрашивать специальное разрешение. Чтобы хоть как-то скрасить спортсменам это месячное заточение, организаторы постарались сделать гостиничные номера максимально уютными. Например, Фаткулина и Воронина обнаружили в комнатах фотографии своих домашних собак. Заботливые голландцы нашли их в социальных сетях и распечатали к приезду гостей из России.

Все соревнования укороченного сезона в «пузыре» в Херенвене

  • 16-17 января. Чемпионат Европы в спринтерском и классическом многоборье
  • 22-24 января. Кубок мира. Этап 1
  • 29-31 января. Кубок мира. Этап 2
  • 11-14 февраля. Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Расписание ЧЕ-2020

16 января, суббота

Классическое многоборье:

  • 13.30 (мск). 500 м. Женщины
  • 13.58. 500 м. Мужчины
  • 14.37. 3000 м. Женщины
  • 16.39. 5000 м. Мужчины

Спринтерское многоборье:

  • 17.35. 500 м. Женщины
  • 17.58. 500 м. Мужчины
  • 18.37. 1000 м. Женщины
  • 19.11. 1000 м. Мужчины

17 января, воскресенье

Классическое многоборье:

  • 13.30. 1500 м. Женщины
  • 14.16. 1500 м. Мужчины
  • 15.05. 5000 м. Женщины
  • 15.55. 10 000 м. Мужчины

Спринтерское многоборье:

  • 17.29. 500 м. Женщины
  • 17.52. 500 м. Мужчины
  • 18.31. 1000 м. Женщины
  • 19.05. 1000 м. Мужчины

Состав сборной России

Классическое многоборье: Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина.

Спринтерское многоборье: Виктор Муштаков, Виктор Лобас, Артем Арефьев, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
На первом сборе "Зенита" не будет Дзюбы и ЛунёваБаринов и ещё 31 футболист отправились с "Локомотивом" в ИспаниюВидео лучших моментов матча "Филадельфии" и "Питтсбурга"Фото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети"Конечно, это риск": Черданцев о назначении ОвчинниковаУмерший за рулем актер Гусев ехал на юбилей своей свадьбы
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика