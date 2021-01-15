Сезончик вместо сезона. В Голландии стартует чемпионат Европы

А мы-то, грешным делом, уже подзабыли, что существует такой вид спорта. Спасти его от полной отмены всех международных соревнований могли только помешанные на коньках голландцы – и они его спасли. Пусть четыре выживших турнира трудно назвать полноценным сезоном, это, согласитесь, все равно лучше, чем ничего. Начиная с завтрашнего дня и до середины февраля на льду знаменитого катка «Тиалф» один за другим пройдут чемпионат Европы, два этапа Кубка мира и, наконец, мировое первенство на отдельных дистанциях – генеральная репетиция Олимпийских игр в Пекине, запланированных на февраль 2022 года.
Конькобежцы уже съехались в «пузырь» в Херенвене и прошли тестирование на Covid-19. К сожалению, от участия в ЧМ отказались японцы и весьма вероятно, что их примеру последует Китай. Зато все сильнейшие команды Старого Света – налицо. Включая, естественно, российскую.
КУЛИЖНИКОВ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ
В составе нашей сборной есть кое-какие потери. Многократный чемпион мира Павел Кулижников в конце прошлого года переболел коронавирусом и еще не набрал боевую форму. Сейчас он находится с командой в «пузыре», на ЧЕ выступать не будет, но собирается выйти на дорожку, когда придет черед кубковых этапов. Еще две российских звезды - спринтер Руслан Мурашов и специалист по «полуторке» Денис Юсков – стартующий мини-сезон пропустят целиком. Первый – из-за недавней болезни (не Covid), второй – из-за травмы колена.
Как повелось с недавних пор, в нечетные годы ЧЕ посвящены многоборья. В его классической разновидности россияне в число лидеров не входят. Даже рекордсменка планеты на пяти километрах Наталья Воронина на последнем ЧМ была лишь 12-й – подняться выше ей не дают слабые результаты на коротких дистанциях.
А вот в многоборье спринтерском медали должны быть. У мужчин в отсутствие Мурашова с Кулижниковым наши надежды связаны с Виктором Муштаковым, бронзовым призером ЧМ-2019 на «пятисотке». Его основные конкуренты – голланцы Томас Крол, Хейн Оттерспеер и Кай Фербай, а также олимпийский чемпион из Норвегии Ховард Лоренцен.
В женском спринте на призовые места может претендовать любая из россиянок – хоть Ольга Фаткулина, хоть Ангелина Голикова, хоть Дарья Качанова. На прошлогоднем чемпионате мира Фаткулина с Голиковой стали третьей и четвертой соответственно, уступив только японкам, а у Качановой есть серебро предыдущего спринтерского ЧЕ, добытое в 2019-м. В Херенвене помимо хозяек катка Ютты Леердам и Йорин Тер Морс нашему трио стоит опасаться австрийки Ванессы Херцог.
ИЗ ГОСТИНИЦЫ – НИ НОГОЙ
Сборная Голландии выступит на чемпионате Европы без своих самых титулованных многоборцев - Свена Крамера и Ирэн Вюст. Вирус тут ни при чем: оба просто не прошли отбор в команду, ведь конкуренция среди конькобежцев в этой стране – сумасшедшая.
В «пузыре» при «Тиалфе» установлены предельно жесткие правила. Из отеля можно выходить только ради поездки на каток. Любые прогулки запрещены и даже для проведения тренировки на открытом воздухе (например, беговой) нужно запрашивать специальное разрешение. Чтобы хоть как-то скрасить спортсменам это месячное заточение, организаторы постарались сделать гостиничные номера максимально уютными. Например, Фаткулина и Воронина обнаружили в комнатах фотографии своих домашних собак. Заботливые голландцы нашли их в социальных сетях и распечатали к приезду гостей из России.
Все соревнования укороченного сезона в «пузыре» в Херенвене
- 16-17 января. Чемпионат Европы в спринтерском и классическом многоборье
- 22-24 января. Кубок мира. Этап 1
- 29-31 января. Кубок мира. Этап 2
- 11-14 февраля. Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Расписание ЧЕ-2020
16 января, суббота
Классическое многоборье:
- 13.30 (мск). 500 м. Женщины
- 13.58. 500 м. Мужчины
- 14.37. 3000 м. Женщины
- 16.39. 5000 м. Мужчины
Спринтерское многоборье:
- 17.35. 500 м. Женщины
- 17.58. 500 м. Мужчины
- 18.37. 1000 м. Женщины
- 19.11. 1000 м. Мужчины
17 января, воскресенье
Классическое многоборье:
- 13.30. 1500 м. Женщины
- 14.16. 1500 м. Мужчины
- 15.05. 5000 м. Женщины
- 15.55. 10 000 м. Мужчины
Спринтерское многоборье:
- 17.29. 500 м. Женщины
- 17.52. 500 м. Мужчины
- 18.31. 1000 м. Женщины
- 19.05. 1000 м. Мужчины
Состав сборной России
Классическое многоборье: Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина.
Спринтерское многоборье: Виктор Муштаков, Виктор Лобас, Артем Арефьев, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова.