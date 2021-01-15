Сезончик вместо сезона. В Голландии стартует чемпионат Европы

А мы-то, грешным делом, уже подзабыли, что существует такой вид спорта. Спасти его от полной отмены всех международных соревнований могли только помешанные на коньках голландцы – и они его спасли. Пусть четыре выживших турнира трудно назвать полноценным сезоном, это, согласитесь, все равно лучше, чем ничего. Начиная с завтрашнего дня и до середины февраля на льду знаменитого катка «Тиалф» один за другим пройдут чемпионат Европы, два этапа Кубка мира и, наконец, мировое первенство на отдельных дистанциях – генеральная репетиция Олимпийских игр в Пекине, запланированных на февраль 2022 года.

Конькобежцы уже съехались в «пузырь» в Херенвене и прошли тестирование на Covid-19. К сожалению, от участия в ЧМ отказались японцы и весьма вероятно, что их примеру последует Китай. Зато все сильнейшие команды Старого Света – налицо. Включая, естественно, российскую.

КУЛИЖНИКОВ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

В составе нашей сборной есть кое-какие потери. Многократный чемпион мира Павел Кулижников в конце прошлого года переболел коронавирусом и еще не набрал боевую форму. Сейчас он находится с командой в «пузыре», на ЧЕ выступать не будет, но собирается выйти на дорожку, когда придет черед кубковых этапов. Еще две российских звезды - спринтер Руслан Мурашов и специалист по «полуторке» Денис Юсков – стартующий мини-сезон пропустят целиком. Первый – из-за недавней болезни (не Covid), второй – из-за травмы колена.

Как повелось с недавних пор, в нечетные годы ЧЕ посвящены многоборья. В его классической разновидности россияне в число лидеров не входят. Даже рекордсменка планеты на пяти километрах Наталья Воронина на последнем ЧМ была лишь 12-й – подняться выше ей не дают слабые результаты на коротких дистанциях.

А вот в многоборье спринтерском медали должны быть. У мужчин в отсутствие Мурашова с Кулижниковым наши надежды связаны с Виктором Муштаковым, бронзовым призером ЧМ-2019 на «пятисотке». Его основные конкуренты – голланцы Томас Крол, Хейн Оттерспеер и Кай Фербай, а также олимпийский чемпион из Норвегии Ховард Лоренцен.