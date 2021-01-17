Не добежала до золота. На ЧЕ Голикова проиграла не голландкам, а самой себе

Это и сезоном-то назвать трудно. Все, что удалось сохранить ISU, это ЧЕ, два этапа КМ и чемпионат мира на отдельных дистанциях. Причем эти соревнования пройдут в течение месяца в одном месте – на знаменитом катке «Тиалф» в Херенвене, в режиме «пузыря». Не густо, хотя бывает и хуже. Например, у фигуристов, находящихся в ведении той же международной федерации, отменены вообще все основные международные турниры кроме мартовского ЧМ, который тоже находится под вопросом.

ПОРАЖЕНИЕ НА ПОСЛЕДНЕЙ ДИСТАНЦИИ

На конькобежно-континентальном первенстве надежды нашей сборной были связаны прежде всего с женским спринтерским многоборьем, где все три россиянки – Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова - могли в той или иной степени претендовать на призовое место. На поверку оказалось, что в данный момент это под силу одной Голиковой – зато уж та начала чемпионат очень мощно. В субботу уверенно выиграла коронные 500 м, потом сохранила лидерство по сумме первого дня после километровой дистанции, а сегодня вновь показала лучшее время на «пятисотке». Казалось бы, дело в шляпе, и надо только запротоколировать российское золото…

В действительности все обстояло несколько иначе. Уже в своем первом воскресном забеге Голикова не показала вчерашней прыти. Разогналась она хорошо и из последнего поворота вышла с хорошим отрывом от Ютты Леердам, но как следует разогнаться на финишной прямой не сумела. И перед заключительной «тысячей» фора россиянки относительно Леердам получилась небольшой – 0,72 секунды. И всего 0,57 от другой хозяйки катка Фемке Кок.

Вечером Леердам бежала в предпоследней паре и остановила секундомер на отметке в минуту и 14 секунд ровно. Это означало, что Голиковой для победы достаточно не отпустить далеко вперед Кок и повторить свой субботний результат - 1.14,67. К сожалению, время нашей конькобежки оказалось на целую секунду хуже. Еще на пару сотых медленнее, и тогда Голикова лишилась бы и серебряной медали. Впрочем, это все равно первая награда чемпионатов по спринтерскому многоборью в ее карьере. Все-таки главная цель Ангелины – это 500 метров. Сначала на февральском ЧМ, а потом и на февральской же Олимпиаде-2022 в Пекине.