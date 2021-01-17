Не добежала до золота. На ЧЕ Голикова проиграла не голландкам, а самой себе

Это и сезоном-то назвать трудно. Все, что удалось сохранить ISU, это ЧЕ, два этапа КМ и чемпионат мира на отдельных дистанциях. Причем эти соревнования пройдут в течение месяца в одном месте – на знаменитом катке «Тиалф» в Херенвене, в режиме «пузыря». Не густо, хотя бывает и хуже. Например, у фигуристов, находящихся в ведении той же международной федерации, отменены вообще все основные международные турниры кроме мартовского ЧМ, который тоже находится под вопросом.
ПОРАЖЕНИЕ НА ПОСЛЕДНЕЙ ДИСТАНЦИИ
На конькобежно-континентальном первенстве надежды нашей сборной были связаны прежде всего с женским спринтерским многоборьем, где все три россиянки – Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова - могли в той или иной степени претендовать на призовое место. На поверку оказалось, что в данный момент это под силу одной Голиковой – зато уж та начала чемпионат очень мощно. В субботу уверенно выиграла коронные 500 м, потом сохранила лидерство по сумме первого дня после километровой дистанции, а сегодня вновь показала лучшее время на «пятисотке». Казалось бы, дело в шляпе, и надо только запротоколировать российское золото…
В действительности все обстояло несколько иначе. Уже в своем первом воскресном забеге Голикова не показала вчерашней прыти. Разогналась она хорошо и из последнего поворота вышла с хорошим отрывом от Ютты Леердам, но как следует разогнаться на финишной прямой не сумела. И перед заключительной «тысячей» фора россиянки относительно Леердам получилась небольшой – 0,72 секунды. И всего 0,57 от другой хозяйки катка Фемке Кок.
Вечером Леердам бежала в предпоследней паре и остановила секундомер на отметке в минуту и 14 секунд ровно. Это означало, что Голиковой для победы достаточно не отпустить далеко вперед Кок и повторить свой субботний результат - 1.14,67. К сожалению, время нашей конькобежки оказалось на целую секунду хуже. Еще на пару сотых медленнее, и тогда Голикова лишилась бы и серебряной медали. Впрочем, это все равно первая награда чемпионатов по спринтерскому многоборью в ее карьере. Все-таки главная цель Ангелины – это 500 метров. Сначала на февральском ЧМ, а потом и на февральской же Олимпиаде-2022 в Пекине.
СЛОМАННЫЙ КОНЕК И РАЗРЕЗАННАЯ РУКА
В мужском спринте в отсутствие Павла Кулижникова, недавно переболевшего коронавирусом и пока лишь набирающего форму, Виктор Муштаков, как и Голикова, начал с выигранной «пятисотки», но его запас иссяк гораздо раньше. Уже после первого дня наш скороход шел четвертым, такое же место занял сегодня на 500 м, а под занавес чемпионата вообще упал. Причем не на вираже, а на старте, сделав всего-то пару шагов – видимо, у Муштакова сломался конек.
В классическом многоборье россияне на пьедестал не претендовали изначально. Правда, Наталья Воронина и Елизавета Голубева, больше известная болельщикам под девичьей фамилией Казелина, закончили субботу с третьей и четвертой суммами очков соответственно. Но сегодня и у них все пошло по нисходящей. На дистанции 1500 м россиянки попали в один забег, и забег этот получился, увы, отнюдь не быстрым. Воронина еще пыталась взять реванш на пяти километрах, где она владеет мировым рекордом, но проиграла забег и вместе с ним бронзу чешке Мартине Сабликовой. В итоге – четвертое место, По информации агентства «Р-спорт», Воронина бежала 5000 м с порезанной рукой, из которой сочилась кровь. Спортсменка поранилась о собственный конек, когда протирала его перед заключительной дистанцией.
Все четыре золота и три (за исключением голиковского) серебра ЧЕ-2021 достались голландцам. В следующий уик-энд на льду «Тиалфа» пройдет трехдневный кубковый этап с очень обширной программой: и мужчины, и женщины пробегут по шесть олимпийских дистанций, включая масс-старт и командную гонку преследования.
Чемпионат Европы. Херенвен (Голландия)
Спринтерское многоборье
Женщины
1. Ютта Леердам (Голландия) – 149,385
2. Ангелина Голикова (Россия) – 149,855
3. Фемке Кок (Голландия) – 149,870
4. Йорин Тер Морс (Голландия) – 150,430
5. Дарья Качанова (Россия) – 150,980
6. Ванесса Херцог (Австрия) – 152,335
Ольга Фаткулина (Россия) снялась с заключительной дистанции 1000 м и заняла на ЧЕ 16-е место.
Мужчины
1. Томас Крол (Голландия) – 137,955
2. Хейн Отерспеер (Голландия) – 138,645
3. Йоэль Дюфтер (Германия) – 138,770
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 139,560
…12. Виктор Лобас (Россия) – 142,220
Виктор Муштаков (Россия) упал на заключительной дистанции 1000 м и занял на ЧЕ 13-е место, Артем Арефьев (Россия) снялся с этой дистанции и занял 14-е место.
Классическое многоборье
Женщины
1. Антуанетт Де Йонг (Голландия) – 159,303
2. Ирэн Схаутен (Голландия) – 160,056
3. Мартина Сабликова (Чехия) – 160,320
4. Наталья Воронина (Россия) – 161,300
…7. Елизавета Голубева-Казелина (Россия) – 162,651
…8. Евгения Лаленкова (Россия) – 164,008
Мужчины
1. Патрик Руст (Голландия) – 147,745
2. Марсель Боскер (Голландия) – 149,806
3. Сверре-Лунде Педерсен (Норвегия) – 149,828
…8. Сергей Трофимов (Россия) – 151,096
Даниил Алдошкин и Руслан Захаров (оба – Россия) не отобрались на заключительную дистанцию 10 000 м и заняли на ЧЕ 9-е и 13-е места соответственно.
Оставшиеся соревнования укороченного сезона в «пузыре» в Херенвене
22-24 января. Кубок мира. Этап 1
29-31 января. Кубок мира. Этап 2
11-14 февраля. Чемпионат мира на отдельных дистанциях