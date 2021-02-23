«А ведь я даже не чемпионка России!» Интервью с Ангелиной Голиковой

- Фемке Кок после забега на пятисотметровке на чемпионате мира сказала о вас: «Я была немного шокирована ее быстрым разгоном». - Я сама была в шоке! - смеется Лина. - Старт на самом деле получился очень хорошим, я смогла собраться и показать самые лучшие секунды в сезоне - 10,26. Это очень быстро. До этого минимальное время у меня было 10,3, и это считается очень хорошо. А тут еще лучше! Но я думаю, что еще можно добавить, предела совершенству нет.

- Вы сказали, что лед в Голландии каткий. Быть может слишком каткий, судя по количеству падений в этом сезоне? - Это все-таки к мальчикам больше относится. Были у них такие моменты. Ведь сначала бегут женщины, и лед уже весь изрезан. Потом пускают мужчин, и лед сразу не заливают. Получилось, что лед был мало того что жесткий, так еще и изрезан. Мужчины они же мощнее, лед своей массой проталкивают, он их просто не держит. Действительно, на этом Кубке мира было очень много падений. А женщины падали очень смешно: на старте спотыкались. Это были скорее нелепые падения. Надо отдать должное организаторам: они вовремя это заметили и на чемпионате мира все уже было по-другому.

- Сначала в Херенвене прошли соревнования Кубка мира, где вы четырежды были второй на 500 м вслед за молодой голландкой Фемке Кок. Что-то не сложилось? - Ну, смотрите... Получилось так, что у нас перед выездом в Голландию, были соревнования в Коломне. И в Коломне я показала 37,36. Для катка в Коломне это очень хорошее время. И я ожидала, что, приехав в Голландию, результаты у меня будут выше только из-за того, что там лучше лед. Там он более каткий, на мой взгляд. На Кубке мира я выступала стабильно - 37,0-37,3. Я проигрывала. Всего лишь 0,03-0,06, но проигрывала. Плюс - первый старт. Он всегда волнителен. Но при этом у меня всегда было ощущение, что главный старт точно будет моим. И знаете, я ведь никогда не становилась чемпионкой России на 500 метров. Даже в этом сезоне не сложилось. Как-то я обсуждала этот вопрос с моими методистами. Говорю: «Ну, как так? Я же знаю, что могу это сделать. Быть первой». А мне сказали: «Лина, ты знаешь, а некоторые спортсмены не становятся чемпионами России, зато становятся олимпийскими чемпионами. И тут я подумала, действительно, что я расстраиваюсь. Так что спасибо им. В нужный момент мне сказали то, что меня вдохновило.

- А почему так получилось, что азиаты не участвовали в сезоне? - Почему не было корейцев и китайцев, не могу сказать. А с ребятами из Японии я переписывалась. Они отвечали, что государство решило за них, что им безопаснее оставаться дома. Конечно, если бы приехала даже не вся команда, а только фавориты, чемпионат мира получился бы интереснее.

- Прошлый год для всех был непростым. Когда наступила ясность по новому сезону? - начинаем разговор с чемпионкой в редакционном пресс-центре. - Ближе к лету. Вообще, несмотря на пандемию, карантин, у меня всегда была твердая уверенность, что все образуется и новый сезон обязательно состоится. Ведь с психологической точки зрения, на хорошее всегда проще настроиться, чем на плохое. Человек создан для того, чтобы преодолевать всевозможные препятствия.

- Насколько важно для вас, кто бежит в паре?

- Слава богу, что мне попалась хорошая девчонка (канадка Хизер Маклин. -- Прим. ред.). Она очень быстрая. Это у мужчин зачастую сотые разделяют соперников - у них примерно одинаковые параметры бега по дистанции. У нас же есть девчонки, которые бегут первые сто метров очень хорошо, а круг у них не очень получается. А бывает наоборот: старт неважный, но хороший круг. И если ты бежишь по большому радиусу с человеком, сделавшим плохой разгон, то на переходе она может помешать. Мне же попалась спринтер, которая здорово бежит сто метров, а круг - как получится. На самом деле, я думала, что она еще быстрее пробежит на старте.

- А то что у вас была внешняя дорожка - это плюс?

- На самом деле, не важно. Хотя если вы спросите, по какой дорожке я хотела бы бежать с Фемке Кок, то, конечно, по большой. Она была бы впереди, я бы ее видела и это меня бы стимулировало. А когда ты бежишь по внутренней дорожке и знаешь, что за тобой очень сильный соперник, то от желания бежать быстро можешь начать суетиться и не набрать нужную скорость.

- То есть внешняя все-таки лучше.

- Не совсем. Она лучше для того, кто не совсем в себе уверен. Тому же, кто в себе железно уверен, все равно.

- Когда вы выходили из круга, сложилось ощущение, что едва не вылетели со своей дорожки.

- Нет, это обман зрения, - улыбается чемпионка.

- Вы сказали, что еще можно прибавить на старте, а на круге?

- Конечно. Я очень люблю смотреть, как бегут Павел Кулижников, Руслан Мурашов. У них потрясающая техника. Вижу их фотографии и понимаю: это что-то идеальное. Вижу свои: господи, ужас какой!

- Что-то пробуете у них перенять?

- Да. Постоянно наблюдаю за ними и учусь.

«ПОЛТОРА МЕСЯЦА В ГОЛЛАНДИИ ПРОЛЕТЕЛИ НЕЗАМЕТНО»

- После победы вы начали танцевать. Сказалось то, что вы полтора месяца просидели в «пузыре» в Херенвене?

- Да. Но с другой стороны только кажется, что это долго. Мы с девчонками по команде уже обсуждали и пришли к выводу, что как-то быстро все прошло. Если бы мы просто сидели, как в этом году в Коломне, когда каждый день одно и то же, то было бы тяжело. А там - постоянный стресс, что у тебя старты: чемпионат Европы, Кубок мира, чемпионат мира в спринтерском многоборье. После него, когда надо было бежать четыре дистанции, я два дня просто отходила. Пять дней между соревнованиями кажется много, а на самом деле пролетали они очень быстро. То же самое как у людей - работа, дом, институт: время бежит быстро. А если просто сидеть дома, то тянется очень долго. Начинаешь скучать.

- Где вы там жили?

- У нас гостиница была в получасе езды от катка. Рядом с ней ничего не было, мотель. Был правда красивый парк с маленьким зоопарком.

- Что делали в свободное время?

- Нам предоставили игровую площадку, так что мы не скучали. Там был дартс, настольный теннис. Все очень полюбили в него играть.

- Кто чемпион сборной по настольному теннису?

- Конечно же Павел Кулижников! Настольный футбол еще был, карты нам раздали при заезде. В комнатах, куда заселилась наша команда, положили маленький набор с подарками. У каждого в номере стояли картины с фотографиями из его инстаграма, чтобы мы чувствовали себя как дома.

- В карты кто лучше всех играет в сборной?

- Карты такое дело: как повезет. Играли в дурака, фараона. Еще... Бура, - с ударением на первый слог говорит Лина.

«А МОЖЕТ Я НЕ ПОЕДУ В ПЕКИН!»

- Хотел спросить про шведа с голландскими корнями Нильса ван дер Пула, побившего мировой рекорд на дистанции 10 000 метров. Уже и не вспомнить, когда в последний раз высшее мировое достижение устанавливалось на равнинном катке.

- После дистанции 1500 м американка Бриттани Боу, выигравшая серебро, выложила свое фото на втором месте (все думали, что она станет первой). Я ей пишу: не расстраивайся, это лед плохой. И как раз, когда я набирала это сообщение, мужчины бежали дистанцию 10 тысяч метров. Смотрю, этот парень уже на круг всех обогнал. Удивилась и пишу Бритни: хотя, наверное, швед так о льде не думает.

Говорят, что он тренируется, как проклятый. У него какие-то колоссальные объемы: бежит 20 кругов, потом по инерции проезжает еще один, а потом еще 20 кругов.

- После вашей победы на пятисотметровке Фемке Кок заявила: мне всего 20, в следующем году ей, то есть вам, будет намного сложнее победить.

- Поверьте, ей тоже будет сложнее. Я же понимаю, что уровень конкуренции очень высокий и почивать на лаврах не собираюсь.

- Кто будет для вас главной соперницей в олимпийском Пекине: Кок или японка Кодаира?

- Честно говоря, не думаю об этом. Не исключено, что еще кто-то появится, как в этом сезоне Кок, а кто-то, может, перестанет выступать. Так далеко не заглядываю. Может и я сама не буду выступать: выйду замуж за супербогатого человека и скажу: «Все, ребята, пока, я поехала на Мальдивы, посмотрю там вашу Олимпиаду!» Шучу, конечно. Но помечтать можно.

«АССОЦИАЦИИ С ПЕКИНОМ? СМОГ!»

- Хотя бы представление есть об олимпийском катке в Пекине?

- Нет, ничего не знаю. Надеюсь, что там сделают хотя бы этап Кубка мира, чтобы можно было увидеть его до Игр.

- Должны, без этого нельзя.

- В любом случае все будут в одинаковых условиях.

- План подготовки уже есть?

- Да, наш тренер Сергей Константинович (Клевченя. - Прим. ред.) уже все спланировал. Этот план, правда, зависит от того, можно ли будет выезжать за границу на сборы. Я его еще не видела, но полностью доверяю тренеру.

- Какие у вас вообще ассоциации с Китаем?

- Если смотреть из России, то кто-то назовет чай, какие-то продукты или товары с «Алиэкспресс». Но когда приезжаешь, понимаешь, что Пекин это город, в котором достаточно тяжело жить. Помню, выходим мы из самолета и понимаем, что везде смог. Это очень тяжело: тяжело дышать, тяжело двигаться. Я еще сказала тогда ребятам: как тут бежать?! Может в закрытом помещении легче будет? Не знаю.