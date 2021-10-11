Стали известны подробности гибели призера Кубка мира среди юниоров Захарова

Управление ГИБДД по Хабаровскому краю сообщило о подробностях гибели российского конькобежца Руслана Захарова.

Напомним, что спортсмен погиб в результате ДТП, состоявшегося 9 октября в Хабаровске. 23-летнего Захарова доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. В реанимации он скончался, не приходя в сознание.

– Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара, – приводит слова управления ТАСС.

Добавим, что Захаров является обладателем золотой медали Кубка мира среди юниоров, а также многократным победителем первенства России.