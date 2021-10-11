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11 октября 09:55
автор: Владислав Корегин

Стали известны подробности гибели призера Кубка мира среди юниоров Захарова

Спортсмен погиб в возрасте 23 лет.

Управление ГИБДД по Хабаровскому краю сообщило о подробностях гибели российского конькобежца Руслана Захарова.

Напомним, что спортсмен погиб в результате ДТП, состоявшегося 9 октября в Хабаровске. 23-летнего Захарова доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. В реанимации он скончался, не приходя в сознание.

– Водитель, управляя транспортным средством Toyota Dyna, допустил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части при наличии тротуара, – приводит слова управления ТАСС.

Добавим, что Захаров является обладателем золотой медали Кубка мира среди юниоров, а также многократным победителем первенства России.

источник: ТАСС
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