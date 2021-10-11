ISU выразил соболезнования в связи с гибелью Захарова

Международный союз конькобежцев выразил соболезнования в связи с гибелью российского спортсмена Руслана Захарова.

«ISU выражает самые искренние соболезнования его семье и друзьям», – приводит «МК-Спорт» текст сообщения на официальном сайте организации.

Напомним, что 23-летний спортсмен погиб в результате ДТП, которое произошло 9 октября в Хабаровске. Захарова доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. В реанимации конькобежец скончался, не приходя в сознание.

По словам тренера Евгения Панкратова, Захаров вышел на пробежку и попал под грузовик.