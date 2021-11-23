Российские конькобежцы до сих пор не могут вылететь в США

Российские конькобежцы по-прежнему не могут вылететь в США для участия в третьем этапе Кубка мира.

«Ситуация с вылетом пока не разрешилась, спортсмены размещены в отеле рядом с аэропортом. Мы ориентируемся на среду и ждем продолжения работы организационного комитета. Они нас предварительно сориентировали на среду», - приводит «РИА Новости» слова исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой.

Также она сообщила, что часть команды находится в Москве, а часть - в Амстердаме, где планировалась пересадка.

Напомним, американцы отказываются пускать в страну спортсменов, привитых не признанными на ее территории вакцинами от коронавируса.

Соревнования пройдут в Солт-Лейк Сити с 3 по 5 декабря 2021 года.