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«Надежды призрачные»: российские конькобежцы не успевают вылететь на этап Кубка мира в США

Ситуация с исключением для привитых отечественной вакциной спортсменов по-прежнему не разрешилась
24 ноября 2021 12:10
автор: Александр Шульгин

Российские конькобежцы до сих пор не вылетели в США и рискуют пропустить этап Кубка мира в Солт-Лейк Сити.

»Мы получили ответ от оргкомитета. Решения по нашему вопросу пока нет, и так как из-за Дня благодарения остается всего один рабочий день в США, нам рекомендовали вылететь в Россию и уже там ждать решения. Ребята едут в Коломну, чтобы там тренироваться, надежды на то, что мы сможем вылететь на Кубок мира в Солт-Лейке, призрачны.

В случае, если мы не сможем вылететь в США, планируем обратиться во все возможные международные инстанции, так как нас лишают возможности наравне с другими сборными отобраться на Олимпийские игры. Существуют определенные квалификационные нормативы, а в Солт-Лейке каток один из самых быстрых. Там результаты значительно быстрее», - приводит слова исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой телеканал «Матч ТВ».

Напомним, россиян не пускают в США по причине использования не одобренных на территории страны-хозяйки соревнований вакцин от коронавируса, которыми привиты спортсмены. В то же время, для спортсменов предусмотрены исключения, однако американская сторона затягивает с оформлением необходимых документов.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк Сити пройдет с 3 по 5 декабря.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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