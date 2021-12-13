Муштаков занял третье место на дистанции 1000 метров в рамках этапа Кубка мира в Калгари

Российский конькобежец Виктор Муштаков стал обладателем бронзовой медали на дистанции 1000 метров на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в Калгари (Канада).

Отметим, что 24-летний спортсмен финишировал с результатом 1 минута 06,988 секунды. Первое место в соревнованиях занял представитель Китая Чжунянь Нин, опередивший россиянина на 0,332 секунды. Вторым стал американец Джордан Штольц (+0,31).

Другой конькобежец из России, а именно Павел Кулижников показал 19-й результат (+1,94).

Добавим, что ранее на этапе КМ в Калгари Муштаков завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров, установив новый новый рекорд трека.