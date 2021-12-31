Основной состав мужской сборной России пропустит чемпионат Европы по конькобежному спорту

Основной состав мужской сборной России пропустит чемпионат Европы в Херенвене (Нидерланды).

«Основной состав мужской спринтерской команды вынужден будет пропустить чемпионат Европы в Херенвене из-за болезни. Для того, чтобы не рисковать здоровьем спортсменов перед Олимпийскими играми в Пекине было принято решение, что в чемпионате Европы не примут участие Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков и Артем Арефьев», - сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

По данным источника у некоторых членов сборной России превышена температура при этом все тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Турнир пройдет с 7 по 9 января. В российскую команду вызваны Тимур Карамов, Даниил Беляев и Александр Подольский.