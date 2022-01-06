Фаткулина не выступит на чемпионате Европы – спортсменка заразилась коронавирусом

Российская конькобежка Ольга Фаткулина сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.

Как информирует «Матч ТВ», 31-летняя спортсменка сдала положительный тест на Covid-19 после того, как прибыла в Нидерланды для участия в чемпионате Европы, который состоится с 7 по 9 января в Херенвене.

– Хочется сдать отрицательный тест и поскорее вернуться домой. Через месяц Олимпиада, – отметила Фаткулина.

Напомним, что россиянка является победительницей чемпионата мира 2013 года в Сочи на дистанции 1000 метров. Также на счету спортсменки две серебряные и четыре бронзовые медали мировых первенств.