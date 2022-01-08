В Союзе конькобежцев России назвали героическим выступление сборной России на чемпионате Европы

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева прокомментировала выступление российских спортсменов на чемпионате Европы в Херенвене.

«Команда пять дней находилась на карантине, с 29 декабря они не стояли на льду. Я считаю, выступления нашей команды - героические. Результаты, которые они показали, достойны самых высоких похвал. Ребята сделали все, что могли в этих условиях, и то, что мы смогли получить медали в женском спринте, - это дополнительный стимул для всей команды», - приводит слова Барышевой ТАСС.

Напомним, в забеге на 500 метров серебряную медаль завоевала Ангелина Голикова, уступившая 0,10 секунды хозяйке соревнований Фемке Кок. Бронзовая награда досталась Дарье Качановой.

С 29 декабря россияне находились на карантине в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом в команде.