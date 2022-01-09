Конькобежцы Качанова, Захаров и Голубева стали бронзовыми призерами чемпионата Европы

Российские конькобежцы завоевали три индивидуальные награды на чемпионате Европы.

Дарья Качанова была третьей на 1000 метрах, проиграв только хозяйкам турнира Ютте Лердам и Фемке Кок.

Руслан Захаров занял аналогичное место в масс-старте, где победил бельгиец Барт Свингс, а вторым стал Ливио Венгер из Швейцарии.

В том же виде у девушек бронзу завоевала Елизавета Голубева, там первые два места остались за нидерландками Ирене Схаутен и Марейке Груневауд соответственно.

Напомним, ранее женская сборная России также была третьей в командной гонке, за нее выступали Голубева, Наталья Воронина и Евгения Лаленкова.