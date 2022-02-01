Кулижников - о тестах на коронавирус в Пекине: Настоящая рулетка, от нас ничего не зависит

Восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников рассказал о ситуации с коронавирусом в Пекине перед Олимпиадой.

Добавим, что спортсмены живут в «пузыре» олимпийской деревни.

«Нервничаю ли, когда каждый день сдаю тесты на коронавирус? Так от нас же ничего не зависит. И что, я буду нервничать просто так? Это рулетка настоящая. Хотя даже не знаю, как здесь, в Пекине, можно заболеть. Мы все время в масках, ПЦР сдаем постоянно», — цитирует Кулижникова пресс-служба ОКР.

Отметим, что для Павла эта олимпиада станет первой в карьере. В 2016 году у него обнаружили мельдоний.