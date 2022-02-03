Стало известно расписание соревнований конькобежцев на Олимпиаде в Пекине

Стало известно расписание соревнований по конькобежному спорту на Олимпийских играх в Пекине.
Конькобежный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований.
5 февраля
11.30 мск - 3000 м, женщины.
6 февраля
11.30 - 5000 м, мужчины.
7 февраля
11.30 - 1500 м, женщины.
8 февраля
13.30 - 1500 м, мужчины.
10 февраля
15.00 - 5000 м, женщины.
11 февраля
11.00 - 10 000 м, мужчины.
12 февраля
11.53 - 500 м, мужчины.
13 февраля
16.56 - 500 м, женщины.
15 февраля
11.28 - командная гонка преследования, женщины.
11.47 - командная гонка преследования, мужчины.
17 февраля
11.30 - 1000 м, женщины.
18 февраля
11.30 - 1000 м, мужчины.
19 февраля
11.30 - масс-старт, мужчины.
12.00 - масс-старт, женщины.
источник: МОК