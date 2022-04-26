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Призер Олимпийских игр в шорт-треке и конькобежном спорте Захаров готовится к следующему сезону

На Олимпиаде в Пекине Руслан завоевал серебро.
26 апреля 2022 14:40
автор: Максим Скороходов

Российский конькобежец Руслан Захаров заявил, что готовится к следующему сезону, несмотря на санкции ISU.

«Тренировочный процесс я уже начал, готовлюсь к следующему сезону, каким бы он ни был. Меня мотивирует супруга, говорит, что я ещё не реализовал весь свой потенциал. Да, передаю свой опыт ребятам по команде. Мы с ними отлично общаемся, несмотря на то, что я лет на 15 старше», - приводит слова спортсмена RT, ссылаясь на «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Пекине Захаров завоевал серебро в командной гонке по конькобежному спорту. До 2017 года он выступал в шорт-треке и стал олимпийским чемпионом в эстафете.

источник: «RT на русском»
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Призер Олимпийских игр в шорт-треке и конькобежном спорте Захаров готовится к следующему сезону
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