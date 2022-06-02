ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стало известно о переносе места проведения отчетно-выборного Конгресса Союза конькобежцев России

3 июня 2022 года состоится очередной отчетно-выборный Конгресс СКР (Союза конькобежцев России). В рамках заседания пройдут выборы президента организации.
02 июня 2022 14:25

Как сообщает пресс-служба Федерации, 31 мая, за три дня до дня выборов, действующий президент СКР разослал всем региональным федерациям и отделениям Союза конькобежцев России информацию о смене места проведения выборов на СК «Мегаспорт» по адресу Ходынский бульвар д.3.

Также отмечается, что в одном из писем делегатам сообщается, что допуск на территорию проведения выборов президента СКР будет осуществляться по заранее поданным спискам. Также держателей голосов известили, что попасть в эти списки можно только до 20:00 2 июня.

Напомним, что членами Союза конькобежцев России были выдвинуты три кандидатуры - Алексей Кравцов, Вадим Морозов, Николай Гуляев.

источник: Союз конькобежцев России
Это интересно:
Стало известно о переносе места проведения отчетно-выборного Конгресса Союза конькобежцев России
3 июня 2022 года состоится очередной отчетно-выборный Конгресс СКР (Союза конькобежцев России). В рамках заседания пройдут выборы президента организации.
02.06.2022 14:25
Конькобежный спорт
Призер Олимпийских игр в шорт-треке и конькобежном спорте Захаров готовится к следующему сезону
На Олимпиаде в Пекине Руслан завоевал серебро.
26.04.2022 14:40
Конькобежный спорт
автор: Максим Скороходов
Светлана Журова: В ISU боятся, что федерации других стран начнут бойкотировать соревнования
Российские фигуристы не смогли поехать на чемпионат мира по фигурному катанию.
06.04.2022 19:30
Конькобежный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Светлана Журова: Поляки начали рушить русские памятники, забыв, кто освободил их от фашистов
Функционер из Польши предложил исключить Россию из МОК.
04.04.2022 17:15
Конькобежный спорт
Стало известно расписание соревнований конькобежцев на Олимпиаде в Пекине
Спортсмены выйдут на старт 5 февраля
03.02.2022 10:03
Конькобежный спорт
автор: Александр Шульгин
Кулижников - о тестах на коронавирус в Пекине: Настоящая рулетка, от нас ничего не зависит
Соревнования конькобежцев на ОИ-2022 стартуют 5 февраля.
01.02.2022 23:36
Конькобежный спорт
автор: Александр Поволоцкий
Конькобежцы Качанова, Захаров и Голубева стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Турнир проходит в нидерландском Херенвене.
09.01.2022 20:57
Конькобежный спорт
автор: Максим Скороходов
Женская сборная России завоевала бронзу в командной гонке на чемпионате Европы
Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.
09.01.2022 17:46
Конькобежный спорт
Журова считает Голикову и Фаткулину претендентами на медали Олимпиады в Пекине
Российские спортсмены с опозданием стартовали на чемпионате Европы по конькобежному спорту
08.01.2022 23:47
Конькобежный спорт
автор: Александр Шульгин
В Союзе конькобежцев России назвали героическим выступление сборной России на чемпионате Европы
Женщины добыли две награды в сегодняшних забегах
08.01.2022 21:23
Конькобежный спорт
автор: Александр Шульгин
«Спартак» пересядет на «российскую дрезину»? Что ждет народную команду летом-2022
«Плеймейкер» - о последних трансферных новостях из стана обладателей Кубка России-2022.
«Подошел Шакил и сказал: «Спасыба». Безумная карьера нашего чемпиона НБА
Машины, травмы, дружба с Леброном и гигантский рост. В преддверии финала НБА-2022 «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты карьеры Тимофея Мозгова, который имеет в коллекции чемпионский перстень главной баскетбольной лиги мира.
Первый бой — за Панариным и Шестеркиным! «Русский» полуфинал «рейнджеров» и «молний» стартовал
В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли гол и результативная передача Артемия Панарина и 37 сэйвов Игоря Шестеркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно переиграть на своем льду «Тампу» (6:2).
Финалиссима аргентиссима! Как Месси взял свой второй трофей со сборной
Две результативные передачи Лионеля Месси и голы Лаутаро Мартинеса, Анхеля Ди Марии и Пауло Дибалы принесли Аргентине крупную победу над Италией (3:0) в матче-аналоге Межконтинентального кубка - только для национальных сборных.
Перемога в Глазго. Как Украина оказалась в одном шаге от чемпионата мира в Катаре
В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 украинская команда выиграла в гостях у Шотландии 3:1 и теперь 5 июня оспорит путевку в Катар с Уэльсом.
Россия опять проиграла четвертьфинал Хорватии по пенальти… Как Рублев покинул «Ролан Гаррос»
До полуфинала «Ролан Гаррос» из россиян дошла только Дарья Касаткина. Андрей Рублев в затяжном и упорнейшем матче 1/4 уступил хорвату Марину Чиличу.
Шотландия — Украина: прямая трансляция отборочного матча чемпионата мира 01.06.2022
1 июня 2022 года в Глазго состоится полуфинальный стык за европейскую путевку на чемпионат мира в Катаре между сборными Шотландии и Украины.
«Хотели Блохина, а приехал я». История первого советского легионера в Западной Европе
В 1980 году он играл за венский «Рапид», где по документам проходил как инженер, а зарплату получал через советское торгпредство. «Плеймейкер» вспоминает невероятную историю Анатолия Зинченко — первого советского футболиста, который уехал играть на Запад.
Рафа, не уходи! Как Надаль победил Джоковича в «Битве гигантов» на пути к своему 14-му титулу «Ролан Гаррос»
На турнире «Большого шлема» в Париже его прошлогодний победитель Новак Джокович в четырех партиях проиграл в четвертьфинале другому легендарному теннисисту - Рафаэлю Надалю.
Был «звездой» — станет звездой! Радулов возвращается в КХЛ
Один из ярчайших форвардов страны 35-летний Александр Радулов покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и с нового сезона будет выступать в КХЛ за «Ак Барс».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика