Стало известно о переносе места проведения отчетно-выборного Конгресса Союза конькобежцев России

Как сообщает пресс-служба Федерации, 31 мая, за три дня до дня выборов, действующий президент СКР разослал всем региональным федерациям и отделениям Союза конькобежцев России информацию о смене места проведения выборов на СК «Мегаспорт» по адресу Ходынский бульвар д.3.

Также отмечается, что в одном из писем делегатам сообщается, что допуск на территорию проведения выборов президента СКР будет осуществляться по заранее поданным спискам. Также держателей голосов известили, что попасть в эти списки можно только до 20:00 2 июня.

Напомним, что членами Союза конькобежцев России были выдвинуты три кандидатуры - Алексей Кравцов, Вадим Морозов, Николай Гуляев.