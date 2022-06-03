ISU выплатил российским конькобежцам 60,5 миллиона рублей за четыре года

Согласно озвученному в ходе отчетно-выборного конгресса Союза конькобежцев России (СКР) финансовому отчету российские конькобежцы за четыре года получили от Международного союза конькобежцев (ISU) 60,5 миллиона рублей призовых.

Расходы СКР из внебюджетных источников составили 225,9 миллиона рублей, призовые выплаты спортсменам от ISU – 60,5 миллиона, оплата услуг иностранных специалистов – 53,6 миллиона, оплата труда – 37,9 миллиона, страховые взносы – 8,2 миллиона, призовые спортсменов от СКР – 8,4 миллиона рублей.

Дополнительные расходы на проведение спортивных мероприятий составили почти 24,9 миллиона рублей. На проведение антидопинговых мероприятий потрачено 3,5 миллиона, на тестирование на COVID-19 – 176 тысяч.

Входящий остаток средств СКР на 1 января 2018 года составил 25 миллионов 705 тысяч рублей. Остаток средств на 31 декабря 2021-го составил девять миллионов 405 тысяч рублей.

Напомним, что на проходящем 3 июня очередном отчетно-выборном конгрессе СКР пройдут выборы президента организации. Членами Союза конькобежцев России были выдвинуты три кандидатуры – Алексей Кравцов, Вадим Морозов, Николай Гуляев.