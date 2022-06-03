Работу исполкома Союза конькобежцев России признали неудовлетворительной

По итогам голосования, которое состоялось в ходе отчетно-выборного конгресса Союза конькобежцев России (СКР), работа исполкома организации была признана неудовлетворительной большинством голосов.
Неудовлетворительной работу признали 26 делегатов, 24 высказались положительно, шесть человек воздержалось.
Напомним, что на проходящем 3 июня очередном отчетно-выборном конгрессе СКР также пройдут выборы президента организации. Членами Союза конькобежцев России были выдвинуты три кандидатуры – Алексей Кравцов, Вадим Морозов, Николай Гуляев.
источник: «Советский спорт»