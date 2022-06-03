Гуляева избрали на пост президента Союза конькобежцев России

В ходе отчетно-выборного конгресса Союза конькобежцев России состоялись выборы президента организации.
По итогам выборов новым президентом Союза конькобежцев стал олимпийский чемпион Николай Гуляев, за которого проголосовало 34 делегата.
На должность также претендовали возглавлявший организацию с 2009 года Алексей Кравцов ( 21 голос) и мастер спорта международного класса Вадим Морозов (2).
Добавим, что до выборов Гуляев занимал должность первого вице-президента Союза конькобежцев России и входил в исполком Олимпийского комитета России.
источник: «Советский спорт»