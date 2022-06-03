«Поработаем, посмотрим». В Госдуме оценили назначение Гуляева главой Союза конькобежцев России

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала избрание Николая Гуляева на пост главы Союза конькобежцев России.

«Хочется сказать: «Поработаем, посмотрим». Знаю, что у Николая большие амбиции. Желаю ему удачи на новом поприще, федерация не такая простая, 23 комплекта олимпийских наград разыгрывается у конькобежцев и шорт-трекистов.

Надо создавать инфраструктуру, мы понимаем, что не каждый субъект может позволит себе больше катков, но какие-то центры обязательно нужно делать, у нас нет высокогорного катка, как и олимпийской базы», - приводит слова Журовой ТАСС.

Добавим, что прежний руководитель организации - Алексей Кравцов возглавлял ее с 2009 года. Ранее стало известно, что Кравцов отказался от поста почетного президента Союза.