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Губерниев отреагировал на избрание Гуляева на должность главы СКР

На Олимпиаде-1988 в Калгари он выиграл золотую медаль в беге на 1000 метров.
05 июня 2022 13:59
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал избрание Николая Гуляева на должность президента Союза конькобежцев России.

Напомним, что за олимпийского чемпиона проголосовали 34 человека. На пост главы СКР претендовали Алексей Кравцов (21 голос) и Вадим Морозов (2).

«Олимпийский чемпион Николай Гуляев возглавил Союз конькобежцев России! Блестящий спортсмен, организатор, в своё время возглавлял Москомспорт! Теперь я спокоен за наши коньки!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что Кравцов возглавлял организацию с 2009 года.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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