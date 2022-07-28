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Гуляев допустил участие Овечкина и Трусовой в соревнованиях конькобежцев

Руководитель планирует сделать соответствующее приглашение.
28 июля 2022 21:01
автор: Александр Шульгин

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев отреагировал на предложение задействовать в соревнованиях Александра Овечкина и Александру Трусову.

«Сборы, не сборы, но какое-то мероприятие с участием фигуристов и хоккеистов, как я раньше предложил Александру Овечкину пробежать просто несколько кругов, принять участие в соревнованиях по шорт-треку.

Что касается волос Трусовой, то очень много выдающихся спортсменов с длинными волосами и им это не мешало завоевывать медали самого высокого достоинства», - приводит слова Гуляева «Спорт день за днем».

Добавим, что Овечкин успел в хоккейное межсезонье сыграть за футбольное «Динамо», а Трусова попробовала себя в прыжках в длину, футболе и керлинге.

источник: «Спорт день за днем»
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