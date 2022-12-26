Алдошкин и Лаленкова стали чемпионами России в конькобежном спорте

Серебряный призер Олимпийских игр Даниил Алдошкин победил на дистанции 5000 метров на чемпионате России по конькобежному спорту, проходящем в Кемерово.
Алдошкин преодолел дистанцию за 6 минут 37,27 секунды. Вторым финишировал Владимир Семирунний (отставание +1,05), бронза чемпионата у Александра Подольского (+1,09).
В женском первенстве на дистанции 3000 метров победила четырехкратный призер чемпионатов мира Евгения Лаленкова. Серебро у Екатерины Кошелевой, бронза у Елизаветы Голубевой.
Чемпионат России по конькобежному спорту продлится до 29 декабря.
источник: «Советский спорт»