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Лаленкова стала двукратной чемпионкой России

Российская спортсменка победила на дистанции 1500 метров.
28 декабря 2022 12:48
автор: Александр Евграфов

Конькобежка Евгения Лаленкова стала двукратной чемпионкой России, победив на дистанции 1500 метров на первенстве России в отдельных дисциплинах в Кемерово.

Лаленкова преодолела дистанцию за 1 минуту 59,53 секунды, опередив серебряного призера Екатерину Кошелеву на 0,64 секунды. Бронза чемпионата у Елизаветы Голубевой (+1,30). Ранее Лаленкова первенствовала на дистанции 3000 метров.

У мужчин дистанцию 1500 метров быстрее всех пробежал Сергей Трофимов с результатом 1 минута 49,50 секунды. Второе место у Степана Чистякова (+0,23), третье у Егора Юнина (+0,24).

В женском масс-старте победу одержала Марина Зуева из Белоруссии, но поскольку белорусские спортсмены хоть и выступают в чемпионате России, но в зачет не входят, поэтому золото соревнований у Елизаветы Голубевой, серебро у Елизаветы Агафошиной, бронза у Елены Ераниной.

У мужчин в масс-старте чемпионом стал Даниил Алдошкин, на втором месте финишировал Дмитрий Зыкин, на третьем Руслан Захаров.

Чемпионат России продлится до 29 декабря.

источник: «Советский спорт»
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