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Стартуют очередные соревнования на призы Светланы Журовой

24 февраля 2023 10:58

Ежегодно в Санкт-Петербурге на конькобежном стадионе имени Олимпийского Чемпиона Б.А. Шилкова ул.Демьяна Бедного 19 проводятся Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «На призы Олимпийской Чемпионки Светланы Журовой».

В этом году 24-25 февраля Соревнования будут проводятся уже в восьмой раз.

Ожидается рекордное количество и участников и регионов.

В забегах примут участие более 360детей из 16регионов России (г.Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Москва, Республика Карелия, Архангельская область, Кировская, Московская, Вологодская, Мурманская, Иркутская, Саратовская, Тверская, Тульская, Тамбовская, Костромская, Ивановская области).

Юные Конькобежцы 9-10 лет побегут дистанции 300 и 500м, 11-12летние спринтерское многоборье (500-1000-500-1000). Для младшего возраста учреждён специальный приз. Им награждаются лучшие трое по сумме двух дистанций 500м. Это та дистанция, на которой Светлана Журова 17лет назад стала Олимпийской Чемпионкой.

Все участники и победители до 6места получают призы от спонсоров. В том числе спортивным школам, вручаются сертификаты на конькобежную экипировку (в частности, коньки и комбенизоны).

Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта РФ, комитета по спорту Санкт-Петербурга, Союза конькобежцев России, Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга и спонсоров.

Для участников нет стартового взноса, но при этом много разных призов.

Мороженным детей накормит бесплатно «Коровка из Кориновки», а конфетами угостит лучшая шоколадная фабрика «ФинТур».

Спонсорами являются: производитель спортивной одежды «Форвард»,

Государственная Академическая Капелла, Компании производитель конькобежной экипировки “SmartSkate”и “TS” и «OBS», Банк «Гарант-Инвест, Компании «Энком Инжиниринг», «Командор».

источник: «Советский спорт»
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