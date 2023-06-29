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ISU внес российских арбитров в заявку на следующий сезон в конькобежном спорте и шорт-треке

Весной прошлого года Международный союз конькобежцев принял решение отстранить спортсменов из России от международных соревнований.
29 июня 2023 17:57
автор: Глеб Шевяков

Стал известен список судей и стартеров, которые будут работать на соревнованиях конькобежного спорта в сезоне-2023/2024. Имена специалистов представила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

По информации источника, в заявку на предстоящий сезон были включены российские арбитры. Судейские работники из России числятся в разделах по конькобежному спорту и шорт-треку.

Добавим, что полноценный список имен судей будет утвержден в начале августа текущего года. 11 июня руководство ISU приняло решение продлить отстранение российских атлетов от международных турниров, сообщив, что пересмотр этого решения может состоятся в начале следующего сезона.

источник: Международный союз конькобежцев
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