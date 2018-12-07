Кулижников выиграл золото на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

На проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров.
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 34,834 секунды, установив рекорд трассы. Вторым стал японец Рехэй Хага (отставание 0,14 секунды). Третье место занял норвежец Ховар Лорентсен (+0,27).
Напомним, что в Польше проходит третий этап Кубка мира сезона-2018/19, который завершится в воскресенье.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Третий этап
Томашов (Польша)
Мужчины. 500 метров
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,83
2. Риохеи Хага (Япония) – 34,98
3. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 35,10…
8. Руслан Мурашов (Россия) – 35,29…
13. Виктор Муштаков (Россия) – 35,41…
16. Артем Кузнецов (Россия) – 35,59.