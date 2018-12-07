Конькобежный спорт 07 декабря 2018 18:06 Источник: «Советский спорт»

Кулижников выиграл золото на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира

На проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров.