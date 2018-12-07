Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапе Кубка мира

На проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту, мужская сборная России завоевала бронзовую медаль в командной гонке.
Российская команда в составе Александра Румянцева, Данилы Семерикова, Сергея Трофимова (Руслан Захаров - запасной) показала результат 3 минуты и 47,82 секунды. Победителями стали представители Японии (3.47,500). Второе место заняли норвежцы (3.47,760).
Конькобежный спорт
Кубок мира
Третий этап
Томашов (Польша)
Мужчины
Командная гонка
1. Япония – 3.47,500
2. Норвегия – 3.47,760
3. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов) – 3.47,820.