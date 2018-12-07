Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапе Кубка мира - Советский спорт
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    • Конькобежный спорт07 декабря 2018 18:57Источник: «Советский спорт»

    Российские конькобежцы завоевали бронзу в командной гонке на этапе Кубка мира

    На проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту, мужская сборная России завоевала бронзовую медаль в командной гонке.

    Российская команда в составе Александра Румянцева, Данилы Семерикова, Сергея Трофимова (Руслан Захаров - запасной) показала результат 3 минуты и 47,82 секунды. Победителями стали представители Японии (3.47,500). Второе место заняли норвежцы (3.47,760).

    Конькобежный спорт
    Кубок мира
    Третий этап
    Томашов (Польша)
    Мужчины
    Командная гонка

    1. Япония – 3.47,500
    2. Норвегия – 3.47,760
    3. Россия (Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов) – 3.47,820.

    #мужская сборная россии по конькобежному спорту#Кубок мира по конькобежному спорту
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