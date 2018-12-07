Российские конькобежки стали вторыми в командой гонке на этапе Кубка мира

Российские конькобежки завоевали серебряные медали в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше.
Российская команда в составе Натальи Ворониной, Елизавета Казелиной, Евгения Лаленковой и Елены Сохряковой (запасная) показали результат 3 минуты 4,100 секунды. Победителем стали спортсменки из Японии (3.02,490). Третье место у сборной Канады (3.05,700).
Конькобежный спорт
Кубок мира
Третий этап
Томашов (Польша)
Женщины
Командная гонка
1. Япония – 3.02,490
2. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова) – 3.04,100
3. Канада – 3.05,700.