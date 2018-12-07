Конькобежный спорт 07 декабря 2018 19:19 Источник: «Советский спорт»

Российские конькобежки стали вторыми в командой гонке на этапе Кубка мира

Российские конькобежки завоевали серебряные медали в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше.