Российские конькобежки стали вторыми в командой гонке на этапе Кубка мира - Советский спорт
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    • Конькобежный спорт07 декабря 2018 19:19Источник: «Советский спорт»

    Российские конькобежки стали вторыми в командой гонке на этапе Кубка мира

    Российские конькобежки завоевали серебряные медали в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше.

    Российская команда в составе Натальи Ворониной, Елизавета Казелиной, Евгения Лаленковой и Елены Сохряковой (запасная) показали результат 3 минуты 4,100 секунды. Победителем стали спортсменки из Японии (3.02,490). Третье место у сборной Канады (3.05,700).

    Конькобежный спорт
    Кубок мира
    Третий этап
    Томашов (Польша)
    Женщины
    Командная гонка

    1. Япония – 3.02,490
    2. Россия (Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова) – 3.04,100
    3. Канада – 3.05,700.

    #женская сборная россии по конькобежному спорту#Кубок мира по конькобежному спорту
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