Кулижников выиграл третье золото на этапе Кубка мира в Польше - Советский спорт
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    • Конькобежный спорт08 декабря 2018 18:33Источник: «Советский спорт»

    Кулижников выиграл третье золото на этапе Кубка мира в Польше

    На проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров.

    Российский спортсмен преодолел дистанцию за 34,672 секунды. Вторым стал японец Тацуя Синама (34,876). Третье место занял также представитель Японии Юма Мураками (34,953).

    Напомним, что в пятницу Кулижников завоевал золото на дистанциях 500 и 1000 метров.

    Третий этап Кубка мира завершится в воскресенье, 9 декабря.

    Конькобежный спорт
    Кубок мира
    Третий этап
    Томашов (Польша)
    Мужчины. 500 метров

    1. Павел Кулижников (Россия) – 34,672.
    2. Тацуя Синама (Япония) – 34,876.
    3. Юма Мураками (Япония) – 34,953…

    8. Руслан Мурашов (Россия) – 35,343…
     13. Виктор Муштаков (Россия) – 35,394.

    #Кубок мира по конькобежному спорту#кулижников павел
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