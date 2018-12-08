Конькобежный спорт 08 декабря 2018 18:33 Источник: «Советский спорт»

Кулижников выиграл третье золото на этапе Кубка мира в Польше

На проходящем в Польше этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников завоевал золото на дистанции 500 метров.