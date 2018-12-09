Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Польше

В польском Томашув-Мазовецком состоялся командный спринт у женщин на этапе Кубка мира по конькобежному спорту.
Российские конькобежки в составе Екатерины Шиховой, Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Ирины Кузнецовой показали второй результат.
Победу в командном спринте праздновала сборная Японии. Тройку лучших замкнули конькобежки из Голландии.
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Женщины
Командный спринт
1. Япония (Михо Такаги, Айано Сато, Конами Сога, Куруми Инагава) – 1.27,820
2. Россия (Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Ирина Кузнецова) – 1.28,180
3. Голландия (Ирен Вюст, Летиция де Йонг, Фемке Белинг) – 1.28,530