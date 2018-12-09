Конькобежный спорт 09 декабря 2018 15:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Российские конькобежки стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Польше

В польском Томашув-Мазовецком состоялся командный спринт у женщин на этапе Кубка мира по конькобежному спорту.