Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 метров на польском этапе Кубка мира

В польском Томашове проходит третий этап Кубка мира по конькобежному спорту.
На дистанции 5000 метров у женщин российская конькобежка Наталья Воронина показала третий результат.
Победу в гонке одержала голландка Эсми Виссер. Второе место заняла канадская спортсменка Изабель Вайдмен.
Томашов (Польша)
Кубок мира
Конькобежный спорт
Женщины
5000 метров
1. Эсми Виссер (Голландия) – 7.05,188
2. Изабель Вайдеман (Канада) – 7.06,190
3. Наталья Воронина (Россия) – 7.08,686
...8. Евгения Лаленкова (Россия) – 7.22,472