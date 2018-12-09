Конькобежный спорт 09 декабря 2018 17:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 метров на польском этапе Кубка мира

В польском Томашове проходит третий этап Кубка мира по конькобежному спорту.