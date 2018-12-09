Конькобежец Румянцев стал вторым на дистанции 10 000 метров на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Румянцев завоевал серебро на дистанции 10000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше.
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 13 минут 26,763 секунды. Первое место занял представитель Голландии Марсел Боскер (13.25,275). Еще один россиянин Данила Семериков (13.28,712) показал третий результат.
Томашов (Польша)
Кубок мира
Третий этап
Мужчины. 10 000 метров
1. Марсель Боскер (Голландия) – 13.25,275
2. Александр Румянцев – 13.26,763
3. Данила Семериков – 13.28,712
...10. Сергей Трофимов (Россия) – 13.46,103
11. Руслан Захаров (Россия) – 13.48,306