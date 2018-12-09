Конькобежец Румянцев стал вторым на дистанции 10 000 метров на этапе Кубка мира - Советский спорт
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    • Конькобежный спорт09 декабря 2018 19:09Источник: «Советский спорт»

    Конькобежец Румянцев стал вторым на дистанции 10 000 метров на этапе Кубка мира

    Россиянин Александр Румянцев завоевал серебро на дистанции 10000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше.

    Российский спортсмен преодолел дистанцию за 13 минут 26,763 секунды. Первое место занял представитель Голландии Марсел Боскер (13.25,275). Еще один россиянин Данила Семериков (13.28,712) показал третий результат.

    Томашов (Польша)
    Кубок мира
    Третий этап
    Мужчины. 10 000 метров

    1. Марсель Боскер (Голландия) – 13.25,275
    2. Александр Румянцев – 13.26,763
    3. Данила Семериков – 13.28,712
    ...10. Сергей Трофимов (Россия) – 13.46,103
    11. Руслан Захаров (Россия) – 13.48,306

    #Кубок мира по конькобежному спорту#румянцев александр#семериков данила#трофимов сергей#захаров руслан
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