Конькобежный спорт 09 декабря 2018 19:09 Источник: «Советский спорт»

Конькобежец Румянцев стал вторым на дистанции 10 000 метров на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Румянцев завоевал серебро на дистанции 10000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Польше.