Кулижников победил на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене

Конькобежный спорт 15 декабря 2018 19:34 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Россиянин Павел Кулижников победил на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

Для Кулижникова эта победа стала уже 31-й на этапах Кубка мира.



Второе место сегодня занял японец Цубаса Хасегава, его соотечественник Юма Мураками стал третьим.



В зачете Кубка мира на дистанции 500 м Кулижников идёт вторым (332 балла), уступая японцу Тацуе Шинаме 7 очков (339).



Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 500 м. Дивизион А



1. Павел Кулижников (Россия) – 34,49.

2. Цубаса Хасегава (Япония) — +0,02.

3. Юма Мураками (Япония) – +0,06…

7. Виктор Муштаков (Россия) — +0,24.

13. Руслан Мурашов (Россия) — +0,41.