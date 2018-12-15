Кулижников победил на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене

Россиянин Павел Кулижников победил на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира в голландском Херенвене.
Для Кулижникова эта победа стала уже 31-й на этапах Кубка мира.
Второе место сегодня занял японец Цубаса Хасегава, его соотечественник Юма Мураками стал третьим.
В зачете Кубка мира на дистанции 500 м Кулижников идёт вторым (332 балла), уступая японцу Тацуе Шинаме 7 очков (339).
Конькобежный спорт. Кубок мира. Четвёртый этап. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 500 м. Дивизион А
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,49.
2. Цубаса Хасегава (Япония) — +0,02.
3. Юма Мураками (Япония) – +0,06…
7. Виктор Муштаков (Россия) — +0,24.
13. Руслан Мурашов (Россия) — +0,41.