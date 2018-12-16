Семериков победил на дистанции 5000 метров в Херенвене - Советский спорт
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    • Конькобежный спорт16 декабря 2018 20:20Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

    Семериков победил на дистанции 5000 метров в Херенвене

    Российский конькобежец установил рекорд катка.

    Российский конькобежец Данила Семериков стал победителем четвертого этапа Кубка мира на дистанции 5000 метров в Херенвене.

    24-летний Семериков установил новый рекорд голландского катка, показав результат 6 минут 8,960 секунды.

    Второе и третье место заняли голландцы Патрик Рест и Свен Крамер. В десятку также вошли еще два представителя России – Александр Румянцев и Сергей Трофимов. Причем оба улучшили свои личные рекорды.

    Херенвен (Голландия)
    Кубок мира
    4-й этап
    Мужчины
    5000 метров

    1. Данила Семериков (Россия) – 6.08,960
    2. Патрик Рест (Голландия) – +0,86
    3. Свен Крамер (Голландия) – +1,65
    ...6. Александр Румянцев (Россия) – +4,26
    7. Сергей Трофимов (Россия) – +5,70

    В общем зачете Кубка мира на этой дистанции Румянцев сохранил лидерство, а Семериков поднялся на третье место.

    Общий зачет Кубка мира: 1. Румянцев – 182 очка. 2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 177. 3 Семериков – 172… 8. Трофимов – 145.

    #Кубок мира по конькобежному спорту#мужская сборная россии по конькобежному спорту#семериков данила#рест патрик#крамер свен#румянцев александр#трофимов сергей
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