Семериков победил на дистанции 5000 метров в Херенвене

Конькобежный спорт 16 декабря 2018 20:20 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Российский конькобежец установил рекорд катка.

Российский конькобежец Данила Семериков стал победителем четвертого этапа Кубка мира на дистанции 5000 метров в Херенвене.

24-летний Семериков установил новый рекорд голландского катка, показав результат 6 минут 8,960 секунды.

Второе и третье место заняли голландцы Патрик Рест и Свен Крамер. В десятку также вошли еще два представителя России – Александр Румянцев и Сергей Трофимов. Причем оба улучшили свои личные рекорды.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

4-й этап

Мужчины

5000 метров

1. Данила Семериков (Россия) – 6.08,960

2. Патрик Рест (Голландия) – +0,86

3. Свен Крамер (Голландия) – +1,65

...6. Александр Румянцев (Россия) – +4,26

7. Сергей Трофимов (Россия) – +5,70

В общем зачете Кубка мира на этой дистанции Румянцев сохранил лидерство, а Семериков поднялся на третье место.

Общий зачет Кубка мира: 1. Румянцев – 182 очка. 2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 177. 3 Семериков – 172… 8. Трофимов – 145.