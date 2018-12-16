Семериков победил на дистанции 5000 метров в Херенвене

Российский конькобежец установил рекорд катка.
Российский конькобежец Данила Семериков стал победителем четвертого этапа Кубка мира на дистанции 5000 метров в Херенвене.
24-летний Семериков установил новый рекорд голландского катка, показав результат 6 минут 8,960 секунды.
Второе и третье место заняли голландцы Патрик Рест и Свен Крамер. В десятку также вошли еще два представителя России – Александр Румянцев и Сергей Трофимов. Причем оба улучшили свои личные рекорды.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
4-й этап
Мужчины
5000 метров
1. Данила Семериков (Россия) – 6.08,960
2. Патрик Рест (Голландия) – +0,86
3. Свен Крамер (Голландия) – +1,65
...6. Александр Румянцев (Россия) – +4,26
7. Сергей Трофимов (Россия) – +5,70
В общем зачете Кубка мира на этой дистанции Румянцев сохранил лидерство, а Семериков поднялся на третье место.
Общий зачет Кубка мира: 1. Румянцев – 182 очка. 2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 177. 3 Семериков – 172… 8. Трофимов – 145.