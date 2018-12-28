Кулижников выиграл 500-метровку с лучшим результатом сезона в мире

Российский конькобежец показал время 34,40 секунды.
Российский конькобежец Павел Кулижников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 500 метров на соревнованиях памяти Б.И. Шавырина в Коломне.
Время Кулижникова составило 34,40 секунды. Таким образом, он улучшил свой же результат – 34,49, который он показал на этапе Кубка мира в Херенвене.
Второе место занял Виктор Муштаков (34,96), третье – Руслан Мурашов (34,97).
У женщин первую «пятисотку» выиграла Ольга Фаткулина (37,84 секунды), опередившая Ангелину Голикову (37,88) и Дарью Качанову (37,96).
Коломна
Турнир памяти Б.И. Шавырина
500 метров
Мужчины
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,40
2. Виктор Муштаков (Россия) – 34,96
3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,97
Женщины
1. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,84
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,88
3. Дарья Качанова (Россия) – 37,96