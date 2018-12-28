Кулижников выиграл 500-метровку с лучшим результатом сезона в мире

Конькобежный спорт 28 декабря 2018 17:55 Автор: Липкин Антон

Российский конькобежец показал время 34,40 секунды.

Российский конькобежец Павел Кулижников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 500 метров на соревнованиях памяти Б.И. Шавырина в Коломне.

Время Кулижникова составило 34,40 секунды. Таким образом, он улучшил свой же результат – 34,49, который он показал на этапе Кубка мира в Херенвене.

Второе место занял Виктор Муштаков (34,96), третье – Руслан Мурашов (34,97).

У женщин первую «пятисотку» выиграла Ольга Фаткулина (37,84 секунды), опередившая Ангелину Голикову (37,88) и Дарью Качанову (37,96).

Коломна

Турнир памяти Б.И. Шавырина

500 метров

Мужчины

1. Павел Кулижников (Россия) – 34,40

2. Виктор Муштаков (Россия) – 34,96

3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,97

Женщины

1. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,84

2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,88

3. Дарья Качанова (Россия) – 37,96