Кулижников выиграл 500-метровку с лучшим результатом сезона в мире - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Конькобежный спорт28 декабря 2018 17:55Автор: Липкин Антон

Кулижников выиграл 500-метровку с лучшим результатом сезона в мире

Российский конькобежец показал время 34,40 секунды.

Российский конькобежец Павел Кулижников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 500 метров на соревнованиях памяти Б.И. Шавырина в Коломне.

Время Кулижникова составило 34,40 секунды. Таким образом, он улучшил свой же результат – 34,49, который он показал на этапе Кубка мира в Херенвене.

Второе место занял Виктор Муштаков (34,96), третье – Руслан Мурашов (34,97).

У женщин первую «пятисотку» выиграла Ольга Фаткулина (37,84 секунды), опередившая Ангелину Голикову (37,88) и Дарью Качанову (37,96).

Коломна
Турнир памяти Б.И. Шавырина
500 метров

Мужчины
1. Павел Кулижников (Россия) – 34,40
2. Виктор Муштаков (Россия) – 34,96
3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,97

Женщины
1. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,84
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,88
3. Дарья Качанова (Россия) – 37,96

#мужская сборная россии по конькобежному спорту#кулижников павел#муштаков виктор#мурашов руслан#женская сборная россии по конькобежному спорту#фаткулина ольга#голикова ангелина#качанова дарья
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта