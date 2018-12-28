Павел Кулижников: Хотел разогнаться получше, но не получилось - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Конькобежный спорт28 декабря 2018 20:15Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

Павел Кулижников: Хотел разогнаться получше, но не получилось

Российский конькобежец обновил лучший результат сезона в мире.

Российский конькобежец Павел Кулижников прокомментировал свой лучший результат сезона в мире на дистанции 500 метров, который он установил на турнире памяти Б.И. Шавырина в Коломне.

«Хотел сегодня разогнаться получше, но не получилось, – приводит «Р-Спорт» слова 24-летнего Кулижникова. – Разгон стал более-менее получаться, хотелось «сотку» скинуть, но не вышло. Результат есть, но главное, что самочувствие хорошее и что сейчас у меня хорошая форма».

Напомним, Кулижников показал время 34,40 секунды, обновив свой же результат – 34,49, который он показал на этапе Кубка мира в Херенвене.

#мужская сборная россии по конькобежному спорту#кулижников павел
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта