Павел Кулижников: Хотел разогнаться получше, но не получилось

Конькобежный спорт 28 декабря 2018 20:15 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Российский конькобежец обновил лучший результат сезона в мире.

Российский конькобежец Павел Кулижников прокомментировал свой лучший результат сезона в мире на дистанции 500 метров, который он установил на турнире памяти Б.И. Шавырина в Коломне.

«Хотел сегодня разогнаться получше, но не получилось, – приводит «Р-Спорт» слова 24-летнего Кулижникова. – Разгон стал более-менее получаться, хотелось «сотку» скинуть, но не вышло. Результат есть, но главное, что самочувствие хорошее и что сейчас у меня хорошая форма».

Напомним, Кулижников показал время 34,40 секунды, обновив свой же результат – 34,49, который он показал на этапе Кубка мира в Херенвене.