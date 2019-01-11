Казелина – серебряная медалистка чемпионата Европы на дистанции 500 м - Советский спорт
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Конькобежный спорт11 января 2019 17:55Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Казелина – серебряная медалистка чемпионата Европы на дистанции 500 м

В Италии проходит чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье.

На дистанции 500 метров второе место заняла россиянка Елизавета Казелина. Победу одержала голландка Антоинетте де Йонг. Тройку лучших замкнула итальянка Франческа Лоллобриджида.

Другие россиянки расположились следующим образом: Евгения Лаленкова – седьмая, Наталья Воронина – девятая.

Коллальбо (Италия)
Конькобежный спорт
Чемпионат Европы в многоборье
Женщины. 500 м.

1. Антуанетта Де Йонг (Голландия) – 39,194.
2. Елизавета Казелина (Россия) – 39,264.
3. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 39,563…
7. Евгения Лаленкова – 40,657…
9. Наталья Воронина (обе – Россия) – 40,760.

#казелина елизавета#чемпионат европы по конькобежному спорту
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