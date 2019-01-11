Казелина – серебряная медалистка чемпионата Европы на дистанции 500 м

В Италии проходит чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье.
На дистанции 500 метров второе место заняла россиянка Елизавета Казелина. Победу одержала голландка Антоинетте де Йонг. Тройку лучших замкнула итальянка Франческа Лоллобриджида.
Другие россиянки расположились следующим образом: Евгения Лаленкова – седьмая, Наталья Воронина – девятая.
Коллальбо (Италия)
Конькобежный спорт
Чемпионат Европы в многоборье
Женщины. 500 м.
1. Антуанетта Де Йонг (Голландия) – 39,194.
2. Елизавета Казелина (Россия) – 39,264.
3. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 39,563…
7. Евгения Лаленкова – 40,657…
9. Наталья Воронина (обе – Россия) – 40,760.