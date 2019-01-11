Конькобежный спорт 11 января 2019 17:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Казелина – серебряная медалистка чемпионата Европы на дистанции 500 м

В Италии проходит чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье.