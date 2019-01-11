Елизавета Казелина: «Пятисотку» свою оцениваю хорошо, а вот «трешку» могла бы сбегать быстрее

Конькобежный спорт 11 января 2019 19:37 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Российская конькобежка Елизавета Казелина прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы, который проходит в итальянском Коллальбо.

Казелина финишировала второй на дистанции 500 м в классическом многоборье. На дистанции 3000 м стала 12-й. По сумме двух стартов россиянка занимает восьмое место на чемпионате Европы.

«Пятисотку» свою оцениваю хорошо, а вот «трешку» могла бы сбегать быстрее, если бы соперница по паре была немного посильнее. Для опыта участие в этом чемпионате Европы важно, для подготовки к дальнейшим стартам тоже - здесь ведь среднегорье, лед опять же достаточно неплохой. Ветер сегодня поднялся сильнее, чем вчера, двести метров приходится хорошо работать постоянно.

Основная задача по ходу этого чемпионата Европы - отобраться на 5000 м, но фокус все равно на чемпионат мира на отдельных дистанциях. Это наш основной старт», - цитирует Казелину РИА Новости.