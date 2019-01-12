Чемпионат Европы. Фаткулина заняла второе место в забеге на 500 м

Конькобежный спорт 12 января 2019 15:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Турнир проходит в Коллальбо (Италия).

Россиянка Ольга Фаткулина в первом забеге на 500 метров в рамках чемпионата Европы финишировала второй, проиграв австрийке Ванессе Херцог 0,52 секунды, которая заняла первое место (37,611).

На третьей позиции расположилась другая спортсменка из России – Дарья Кочеткова (+0,55), а ее соотечественница Ирина Кузнецова – восьмая (+1,32).

Коллальбо (Италия)

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Женщины

Спринтерское многоборье

500 м

1-й забег

1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,611

2. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,134

3. Дарья Качанова (Россия) – 38,158

4. Ютта Лердам (Голландия) – 38,558

5. Саннике де Нелинг (Голландия) – 38,636

6. Летиция де Йонг (Голландия) – 38,638...

8. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,926