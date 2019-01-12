Чемпионат Европы. Фаткулина заняла второе место в забеге на 500 м

Турнир проходит в Коллальбо (Италия).
Россиянка Ольга Фаткулина в первом забеге на 500 метров в рамках чемпионата Европы финишировала второй, проиграв австрийке Ванессе Херцог 0,52 секунды, которая заняла первое место (37,611).
На третьей позиции расположилась другая спортсменка из России – Дарья Кочеткова (+0,55), а ее соотечественница Ирина Кузнецова – восьмая (+1,32).
Коллальбо (Италия)
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Женщины
Спринтерское многоборье
500 м
1-й забег
1. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,611
2. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,134
3. Дарья Качанова (Россия) – 38,158
4. Ютта Лердам (Голландия) – 38,558
5. Саннике де Нелинг (Голландия) – 38,636
6. Летиция де Йонг (Голландия) – 38,638...
8. Ирина Кузнецова (Россия) – 38,926