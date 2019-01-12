Воронина заняла пятое место на чемпионате Европы в классическом многоборье

Конькобежный спорт 12 января 2019 16:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Соревнования проходят в Италии.

Россиянка Наталья Воронина заняла пятое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье, которое состоит из четырех дистанций.

Сегодня, 12 января, спортсменка из РФ на дистанции 500 м заняла девятое место, 3000 м – четвертое, 1500 м – седьмое, 5000 м – четвертое. Таким образом, Воронина набрала 166,269 очка.

Победительницей стала Антоинетте де Йонг из Голландии, набравшая 162,918 очка. Второе место за Мартиной Сабликовой из Чехии (164,064), а третьей стала итальянка Франческа Лоллобриджида (164,937).

Добавим, что 13 января у женщин пройдут забеги на 500 м и 1000 м в спринтерском многоборье.