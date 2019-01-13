Качанова выиграла серебро чемпионата Европы, Фаткулина - бронзу - Советский спорт
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Конькобежный спорт13 января 2019 17:21Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Качанова выиграла серебро чемпионата Европы, Фаткулина - бронзу

В Коллальбо (Италия) продолжается чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье.

Российская конькобежка Дарья Качанова взяла серебро в спринтерском многоборье, ее соотечественница Ольга Фаткулина стала бронзовым призером соревнований.

Чемпионат Европы в Коллальбо завершится сегодня, 13 января.

Коллальбо (Италия). Чемпионат Европы. Женщины. Спринтерское многоборье

1. Ванессе Херцог (Австрия) – 151,445 балла
2. Дарья Качанова (Россия) – 151,870
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 152,430

#качанова дарья#фаткулина ольга#чемпионат европы по конькобежному спорту
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