Конькобежный спорт 13 января 2019 17:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Качанова выиграла серебро чемпионата Европы, Фаткулина - бронзу

В Коллальбо (Италия) продолжается чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье.