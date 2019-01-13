Качанова выиграла серебро чемпионата Европы, Фаткулина - бронзу

В Коллальбо (Италия) продолжается чемпионат Европы по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье.
Российская конькобежка Дарья Качанова взяла серебро в спринтерском многоборье, ее соотечественница Ольга Фаткулина стала бронзовым призером соревнований.
Чемпионат Европы в Коллальбо завершится сегодня, 13 января.
Коллальбо (Италия). Чемпионат Европы. Женщины. Спринтерское многоборье
1. Ванессе Херцог (Австрия) – 151,445 балла
2. Дарья Качанова (Россия) – 151,870
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 152,430